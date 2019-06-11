此内容发布于2019年6月11日 上午3:05

（法新社纽约11日电） 「纽约时报」先前刊出带有反犹太色彩的漫画，将以色列总理尼坦雅胡描绘成一只导盲犬，爆发争议，对外致歉后，如今宣布往后国际版不再刊登每日政治漫画。

纽约时报（NYT）4月刊登的这则漫画，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）被画成一只配戴犹太大卫星（Star of David）狗炼的导盲犬，替头戴犹太小圆帽的盲眼川普指路。

这则漫画引起犹太社群不满，以色列驻联合国大使把它比作1930年代的纳粹宣传刊物「先锋报」（Der Sturmer）。

纽时编辑班奈特（James Bennet）表示，考虑一年后决定停止在国际版刊登政治漫画。

班奈特昨天发声明表示，这项决定7月1日生效。

但纽时主要漫画家之一查派特（Patrick Chappatte）表示，这项决定与尼坦雅胡的漫画有直接关联。

他谴责这则漫画是争议中心，但他担心报章媒体面临的政治压力日益增加以及社群媒体「正义魔人」的批评。

查派特在个人网站写道：「过去几年来，部分最优秀的漫画家…失去他们的立场，原因是报纸发行人认为他们的作品太过批判川普。也许我们应该开始担心。」

班奈特表示，纽时希望与查派特和新加坡漫画家王锦松（Heng Kim Song）继续合作其他的计画。

纽时发行人萨兹柏格（A.G. Sulzberger）5月宣布，刊登这则漫画的编辑将受到处分。（译者：叶俐纬/核稿：陈昱婷）

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