此内容发布于2019年5月14日 上午5:05

（法新社华盛顿13日电） 一群美国活跃人士占据委内瑞拉驻华府大使馆，试图阻止委国反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）的代表进驻，美国警方今晚出动进行驱逐。

美国川普政府和其他约50个国家承认瓜伊多是委内瑞拉合法临时领袖。委国经济急遽瓦解之际，瓜伊多试图逼迫总统马杜洛（Nicolas Maduro）下台。

瓜伊多的驻美代表维奇欧（Carlos Vecchio）团队成员艾芳索（Rafael Alfonso）告诉法新社：「当局已采取行动。」

重重锁链封锁了使馆，拿着手电筒的员警在使馆大门各就各位，对馆内的活跃人士以及帮忙斡旋的「公民正义伙伴基金」（Partnership for Civil Justice Fund）律师韦海登希利亚德（Mara Verheyden-Hilliard）喊话。

5分钟后，警方回到门口把门锁上，活跃人士则回到二楼。

韦海登希利亚德谈及这些活跃人士：「他们捍卫国际法，捍卫维也纳公约（Vienna Convention），也担心骨牌效应。这是非常危险的道路。」

这群美国活跃人士从4层楼的使馆向外张望，使馆外头，则有约100名委内瑞拉人挥舞红黄蓝相间的委国国旗，唱着委国国歌。

来自美利坚大学（American University）的委内瑞拉46岁学者鲁札（Carmen Ruzza）表示，她每天都带咖啡和甜甜圈来，另有一群人则是包围着使馆区，要求活跃人士离开。

「这正是委内瑞拉斗争的缩影。」（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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