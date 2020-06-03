此内容发布于2020年6月3日 下午11:50

（法新社巴黎3日电） 美国非裔人士遭白人警察压颈致死，反种族歧视示威蔓延到欧洲，法国矢言将严惩警方种族歧视行为。

佛洛伊德之死也燃起法国人民心中怒火，数以千计的民众走上街头，悼念同样在警察拘留期间丧命的非裔男子时，现场气氛一度紧张火爆，法国政府今天誓言将严惩警方种族歧视行为，并敦促示威群众保持冷静。

昨晚约有2万人在巴黎集会，悼念2016年在侦讯中离奇死亡的24岁非裔青年特拉奥雷（Adama Traore），其中一些人与警察爆发冲突，还有些人挥舞着与美国抗议活动相关的标语。

根据其中一名警察证词，特拉奥雷是遭3名逮捕他的警察共同压在地上后死亡，情况跟佛洛伊德案雷同。

法国内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）誓言，「每一个错误、过度（执法）、含有种族歧视的言论」都将「遭到调查、审判与惩处」。

他坚称：「如果（员警中）有人犯错，一定会受到处罚，且已经受到惩罚」，并指出一些执法人员因为行为不当而被绳之以法。

政府发言人恩迪亚耶（Sibeth Ndiaye）告诉记者，特拉奥雷之死是场「悲剧」，但她敦促大家「平息怒气」，并说法国必须「有所节制…因为特拉奥雷之死所引发的情绪，现在在我们国家还是很强烈」。

恩迪亚耶说，政府有信心司法制度将把特拉奥雷死因查得水落石出，敦促「以非常谨慎的态度解决这些问题」。

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