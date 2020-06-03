（法新社伦敦3日电） 美国非裔人士遭白人警察压颈致死，反种族歧视示威蔓延到欧洲，英国首相强生称此案令人震惊。

伦敦今天有数百人走上街头，为非裔美籍男子佛洛伊德（George Floyd）枉死警察手里示威，英国首相强生（Boris Johnson）谴责这起杀人案，但却闪躲是否曾与重要盟友、美国总统川普谈及此事的问题。

抗议群众大多戴着口罩，但无视为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情设下的限制措施，拿着「为佛洛伊德伸张正义」（Justice for George Floyd）、「适可而止」（Enough is enough）的标语，从海德公园（Hyde Park）一路游行到伦敦市中心的英国政治中心白厅（Whitehall）。

也在示威群众之中的「星际大战」（Star Wars）演员约翰波耶加（John Boyega），发表了一番感性的演说，称抗议者是「身体力行」支持佛洛伊德与其他受害者。

他说，「我们可以团结在一起，来让这个世界变得更好」，并敦促和平的抗议。

英国首相强生告诉国会议员：「我觉得在美国发生的事令人震惊、是不可原谅的。」这是他首度对佛洛伊德案公开发言。

他说：「我们都在萤幕上看到这样的画面，我完全能够理解人民有抗议的权利。当然，我也认为，抗议活动应在合法且合理的情况下举行。」

不过，在英国希望与美国签署脱欧后贸易协议时，他回避了是否曾与川普提到此案的问题。

Neuer Inhalt Horizontal Line

外部内容 数字化技术彻底改变瑞士山村生活