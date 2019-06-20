此内容发布于2019年6月20日 上午9:05

（法新社新加坡20日电） 香港和新加坡长期争夺最受全球企业欢迎的亚洲金融中心宝座。但港府修订逃犯条例争议引爆民众大规模示威，专家表示，香港稳定的金融中心地位已因此动摇，而新加坡将受惠。

法新社报导，北京支持的香港政府欲修例允许将嫌犯引渡到中国大陆，不仅在香港商业界引发疑虑，更激起200万香港市民走上街头抗议。

而香港依据1997年「中英联合声明」，享有自由度优于中国的「一国两制」特殊地位，虽至2047年才到期，但北京近年对香港加强影响力，却越来越令人担忧。

企业不仅对香港爆发大规模抗议感到不安，也对修订逃犯条例抱持疑虑，他们担心这将损害香港作为从事商业活动安全地点的名声。

新加坡国立大学商学院治理制度与机构研究中心主任卢耀群认为，近期的政治危机「绝对有损香港名声」，而「新加坡将立即获得一些好处」，例如有报导指出，大亨已开始将资金由香港移往新加坡。

牛尾海投资管理公司（Port Shelter Investment）执行长哈里斯（Richard Harris）也投书「南华早报」指出：「强行通过如此无限上纲的法律，只会驱使企业转移阵地到像新加坡这样的地方。」

香港行政长官林郑月娥虽已暂停修例，但至今仍拒绝将法案永久撤回。香港知名投资人韦柏（David Webb）表示，这样的不确定性，恐令首次在亚洲寻找据点的外国企业更倾向选择新加坡而非香港。

韦柏说：「若你正在考虑首度（在亚洲设办公室），...那么你很可能会考量修订逃犯条例起死回生的可能性有多高。」

新加坡过往尝试推销自己是比香港较不拥挤且更守秩序的投资地点选项，并已建立法治强的名声，而这是吸引企业的重要因素。越来越多外国企业前来新加坡解决商业纠纷，新加坡国际仲裁中心（Singapore International Arbitration Centre）去年即受理超过400个案件。

不过有专家认为，就算企业从香港转移阵地到新加坡，也很可能只是涓涓细流，而非洪流。

顾问公司佛劳斯特与苏利文（Frost & Sullivan）的分析师考尔（Abhineet Kaul）表示：「中国大陆的投资人仍会倾向选择香港而非新加坡，因为地理位置较近。」

卢耀群也说：「我不认为（香港）的不确定性和信心流失的程度，已到达一发不可收拾的临界点。」（译者：陈韵聿/核稿：张正芊）

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