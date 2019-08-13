此内容发布于2019年8月13日 上午6:50

（法新社香港13日电） 大批「反送中」的抗议黑衣人涌入香港机场导致航班大乱，尽管造成数万旅客受困在这个繁忙国际转运中心，不过部分旅客今天仍声援挺民主的抗议群众。

法新社报导，香港机场是全球最繁忙机场之一，今天上午重新开放，但仍有数百个航班取消，且数百名抗议者下午又再度聚集机场大厅。

香港机场昨天突然关闭。数百万港人走上街头的政治危机迈入第10周，这是1997年香港自英国回归以来对中国构成的最大挑战。

27岁广告从业员Mag Mak搭乘的从杜拜飞返香港班机延误5小时。她说：「对我造成影响，但我知道他们在干什么，而且我支持他们，因此我不在乎。」

她说：「我觉得香港政府太糟糕了，他们完全不回应抗议群众。」

53岁的菲尔瑟（Frank Filser）急着更改航班返回德国探视癌末父亲，不过他说，尽管受混乱影响，他同情抗议群众。

菲尔瑟表示：「他们捍卫香港，那是他们的主张，我任何时候都能返回德国，但在这里生长的人们该怎么办？这里是他们的家。」

从事房地产业的提贝（Tibor）是长住香港的外籍人士，昨天班机被取消后，他就待在航厦等候更改航班。

他说，他理解抗议群众的心情，「住在一个你的政府不与自己人民对话的社会里，真的是很沮丧。」

最近几周，包括年长者和公务员在内，香港各界走上街头，表达支持民主运动，并谴责警方对抗议活动的回应。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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