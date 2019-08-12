此内容发布于2019年8月12日 上午10:05

（法新社香港12日电） 黑衣抗议群众今天涌入香港机场，声援眼睛遭警方打伤女子，入境大厅很快变成一片黑海。入境旅客所见不是笑脸相迎的接机亲友，而是数以千计高喊「护香港、争自由」的民运人士。

当局指出，大约有5000人聚集机场，手持标语并高喊口号，抗议港警在示威活动中施暴。

多数群众身穿响应「反送中」运动的黑色服饰，当中有些人戴着建筑工地的头盔与防毒面具。

今天也有许多人加添新附件：眼罩与绷带。他们要向昨晚街头抗争期间脸部遭重创的女子致敬。

这位女子身分不详，据报导她是被警方发射的布袋弹击中。她已失明的谣言不胫而走。

昨天她倒卧在人行道上脸部鲜血直流的影像疯传。号召港人示威的海报也贴出这张照片，搭配「以眼还眼」字样。

参与抗议的港人所举标语牌说：「香港警方要杀了我们。」另一张标语牌说：「香港不再安全了。」

而机场里的墙面、梁柱与路障，也被抗议者以红色喷漆涂上中英文的「以眼还眼」。

22岁的罗（Law，音译）姓抗争者说：「香港警方疯了，使用武力超过他们的准则。香港人务必要站起来，而且别害怕。」

另有些抗议人士则说，机场早就被相中作为抗争的场地，因为他们认为警方不会在国际旅客众目睽睽之下发射催泪瓦斯。

参与抗争的19岁学生刘凯文（Kelvin Liu，音译）指出：「警方不会采取过分的行动，因为若是来自世界各国的人们目睹警方进来殴打民众，后果是非常严重的。」

抗议群众10日起在香港机场发动为期3天的静坐，分发有关于反送中抗争的传单给入境旅客。

来自澳洲的33岁旅客柯尔顿（Rhiannon Coulton）抵达机场后表示：「我认为他们有权去做他们正在做的事，我不知道这对他们是否会有任何好处，我们得要拭目以待。」

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