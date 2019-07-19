此内容发布于2019年7月19日 上午2:20

（法新社台北19日电） 有台湾当地媒体报导，数十名涉及破坏并闯入香港立法会的反送中示威港人已逃到台湾。台湾政府今天表示，会提供协助给这些来台寻求庇护的香港示威人士。

台湾政府的做法恐激怒北京，但目前适逢台湾总统大选开始加温，两岸议题向来是台湾大选里一大影响结果的关键。

台湾的苹果日报引述未具名消息来源指出，超过30名涉及7月1日破坏并洗劫立法会的示威港人，因害怕遭起诉而跑来台湾寻求庇护。

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