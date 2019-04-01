此内容发布于2019年4月2日 上午12:05

（法新社旧金山1日电） 谷歌公司（Google Inc.）一群员工今天发起公众请愿活动，要求公司的一个外部人工智慧伦理谘询委员会，别让保守派智库传统基金会（Heritage Foundation）会长詹姆斯加入。

一项网路请愿活动要求Google别让詹姆斯（Kay Coles James）加入最近成立的先进技术外部谘询委员会（Advanced Technology External Advisory Council），因为她曾「发表反跨性别者、反LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别与酷儿）和反移民的言论」。

自称是「反恐跨Google人」（Googlers Against Transfobia）的团体在部落格发布平台Medium发表声明说：「Google挑选詹姆斯，表明他们秉持的『伦理』，把接近权力看得比跨性别者、其他LGBTQ和移民福祉还重。」

这份声明说，詹姆斯表明的立场与Google阐述的价值观相互矛盾，这种想法倘若注入人工智慧，可能会让超级智慧机器产生歧视。

「反恐跨Google人」说：「从AI不承认跨性别者、不『聆听』女性化声音、没有『看到』各种肤色的女性，到使用AI加强警察监控、将移民与自动化武器建档造册，最边缘化的人通常承受最多风险。」

「反恐跨Google人」说，让詹姆斯加入据称是为了让委员会有多元想法。

请愿书支持者说，580人参与连署发起，当中有学界人士与Google员工等，还包括科技界同侪。

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