（法新社洛杉矶25日电） 美国一名法官因发表诋毁总统川普的言论，遭停职6个月且不得支领薪水，他曾批评川普「没有能力治国且政治无能」。

犹他州（Utah）最高法院本周稍早认为，法官关维斌（Michael Kwan）的行为违反法官行为准则，且伤害司法信誉。

最高法院在一份19页意见书表示：「关维斌法官的行为，损害作为一名公正、独立、有尊严且谦恭有礼法官的名声，对于他服务的部门百害而无一利 。」

对于关维斌在社群媒体脸书（Facebook）和领英（LinkedIn）发表有关川普的言论，最高法院表示这些言论「充斥粗鄙、有时是下流的批评」。

川普2017年1月20日宣誓就职时，关维斌写道：「观迎就任。你会坚持己见且花4年时间破坏我们国家声誉和世界地位？…你会继续展现你在治国和政治上的无能？」

关维斌1个月后在另一则贴文写道：「欢迎法西斯主义者开始接管（美国）。」

最高法院指出，关维斌曾在一场法庭听审中，批评川普的移民和税收政策。

当时一名被告在法庭上告诉关维斌，打算收到退税后缴交他的法院罚金，关维斌则告诉被告：「你知道我们已经有一位新总统，你认为我们有办法把钱拿回来吗？祈祷可能就是答案。」

关维斌说：「因为他（川普）刚签署命令要开始筑墙，他没有钱退税，所以你认为你今年能拿到退税，嗯，也许会，也许不会。但不要担心，富人将能减税，所以如果你收入超过50万美元，你就能减税。」

过去20年在泰勒斯维尔市（Taylorsville）担任法官的关维斌，曾发表政治相关的不当言论且脾气不好。他承认自己行为不符合法官身份，但他辩称，在法庭上的政治言论只是搏君一笑，且认为停职处分等同侵犯他的言论自由。（译者：叶俐纬/核稿：陈彦钧）

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