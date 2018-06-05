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此内容发布于2018年6月5日 下午11:50 最后更新 - 2018年6月5日 -23:50

（法新社华盛顿5日电） 由于只有屈指可数的球员愿意出席，美国总统川普取消邀请职业美式足球联盟NFL今年超级杯冠军队费城老鹰造访白宫，今天改在白宫自办鼓舞爱国的庆祝会。

川普在这场仓促于白宫南草坪筹办的爱国庆祝会上说：「我们爱我们的国家、尊敬我们的国旗，并总是骄傲地为国歌而肃立。」

川普原本计画盛大邀请在超级杯夺冠的费城老鹰队，但在最后一刻以NFL球员在赛前奏国歌时的抗议行径为由，取消邀请对方。但据今天传出的消息，之所以取消邀请，是因老鹰全队81人里仅极少数人愿出席。

取消邀请老鹰队后，川普改为举办一场以挥舞国旗、赞扬国歌为号召的活动，并发表4分钟的讲话，自夸拚经济成果并再搞类似的美国国家主义的主题。不过参与活动者大部分观众都是白宫职员，且在被问到时，都承认自己不是老鹰队球迷。

NFL部分球员在赛前演奏国歌时，以膝跪地抗议种族不公，参与抗议者多为非裔球员。川普去年飙骂这些球员「狗娘养的」并认为应开除他们，引发大规模抗议潮。

川普去年也有类似之举，在当家球星柯瑞（Stephen Curry）与队友表明不愿出席后，川普就取消邀请美国职篮NBA总冠军金州勇士队造访白宫。柯瑞与今年总冠军赛对手的克里夫兰骑士球星詹姆斯（LeBron James）今天都表示，无论骑士或勇士夺冠，都不会造访白宫。

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