此内容发布于2019年4月28日 下午11:05

（法新社斯德哥尔摩28日电） 根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）今天公布报告，美国军事支出7年来首度提高，反映美国总统川普政府政策。而全球整体军事支出则受中美影响，达历年新高。

斯德哥尔摩国际和平研究所统计，去年全球国防支出上升2.6%至1.8兆美元，是全球总额第2年增加，整体军事支出创1988年新高。

斯德哥尔摩国际和平研究所武器和军事支出计画（AMEX）主任佛洛伦（Aude Fleurant）说：「美国支出增加是受川普政府2017年施行新武器采购计画所影响。」

美国去年军事支出达6490亿美元，相当于排名在美国之后的8个国家军事预算总和。

但报告中说，不只美国，中国也协助推升整体军事支出。中国军事支出自2009年以来上升83%，超越沙乌地阿拉伯、推动军队现代化的印度及法国，跃居世界第2。

中国2013年起花在军事上的支出占国内生产毛额（GDP）1.9%。

报告同时也指出，俄罗斯军事预算2016年开始减少，跌出世界前5大支出国行列。由于俄罗斯2014年与乌克兰爆发冲突，西方国家对俄罗斯实施经济制裁，进而影响俄罗斯军事预算。

斯德哥尔摩国际和平研究所统计，乌克兰去年军事支出较前年增加21%，达到48亿美元。

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