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此内容发布于2018年7月3日 上午7:20 最后更新 - 2018年7月3日 -07:20

（法新社泰国美塞3日电） 12名泰国男童和他们的足球教练在泰北睡美人洞受困9日，2日终于被寻获。接下来必须将他们从蜿蜒狭窄并涌入雨季洪水的10公里长洞穴救出，历史上不乏艰钜但成功的救援案例。

这13名师生前往睡美人洞探险，却因大雨而受困，最后被英国潜水搜救队找到。当时他们挤在洞穴深处一块楔形干地上，被攀升的洪水包围。

搜救人员今天表示，他们准备提供这些男童最多4个月的粮食补给，以安排救援行动。换句话说，这批受困者恐怕还得在地底洞穴待上一段时间。

从受困地下的矿工到受困水底的船员，法新社整理近年来类似的艰困救援案例。这些任务都得克服巨大障碍，所幸都有好结局。

●1999年法国格拉马（Gramat）

1999年11月22日，7名男子在法国西南部的维塔雷尔（Vitarelles）洞穴受困10天后被寻获。他们全是有经验的洞穴探险者，但暴雨酿成的洪水阻断他们的出路。

当时为了找到这7人，专家在岩层钻了数座井，最后终于挤进其中一座井，再沿着地下河寻获。由于7人懂得谨慎分配粮食，他们获救时还有足够饮水和瓦斯可撑2天，且全都身体健康。

●2005年俄罗斯堪察加（Kamchatka）半岛

2005年8月4日，载着7名人员的俄罗斯迷你潜艇「战利品号」（Priz）被海洋废弃物缠住，受困在海面下约190公尺深处。当时船上人员无法从这样的深度自行脱困，受困3天后艇内空气也快用光。

当时这起意外，立刻令人想起5年前俄罗斯的「库斯克号」（Kursk）潜艇事故，不幸造成艇内所有118名人员全数罹难。幸好最后英国的海底机器人移除障碍物让「战利品号」脱困，艇内所有人全数获救。

●2010年智利科皮亚波（Copiapo）

2010年8月5日因岩块崩塌，33名智利矿工受困地下600公尺深矿坑。外界原本已放弃他们生还可能，直到17天后，从狭窄钻孔深入的探测器幸运寻获他们。

其中一名幸存者说明，他们如何靠15罐鲔鱼罐头存活：「我们先是每24小时吃一茶匙，接着每48小时，最后每72小时吃一茶匙。很可怕。」

这群矿工被寻获后虽获得物资补给，但救援人员耗费数周才将他们救至地面上。整起意外造成他们在地下待了将近70天。

●2012年秘鲁伊卡（Ica）

2012年4月7日，秘鲁南部一座非法矿坑发生崩塌，9名矿工在地下250公尺深处受困7天。因担心清除岩石和土壤时引发新的崩塌，导致救援工作受到影响。

受困者最后被救出地面时，救难人员让他们带上墨镜，以防多日不见天日后眼睛见到日光受损。其中一名幸存者与家人热泪团圆后说：「这一刻就像重生。」

●2014年德国温特斯（Untersberg）山脉

2014年6月8日，52岁男子威斯特豪瑟（Johann Westhauser）在德国一座洞穴地下1000公尺处遭落石击中，头部受重伤。当时一共动员700余名救难人员试图将他救出。

威斯特豪瑟因伤无法行动，来自5国的救难和医疗人员必须对他进行医疗后送，还得和危险复杂的洞穴环境和地下湖泊瀑布的冰冷低温博斗。

11天后威斯特豪瑟终于被担架抬出洞穴，当地官员形容这场任务「简直不可能办到」。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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