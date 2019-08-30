此内容发布于2019年8月30日 上午6:50

（法新社雪梨30日电） 澳洲大堡礁海洋公园管理局今天首次将大堡礁的长期展望降级为「非常不好」。

大堡礁海洋公园管理局（Great Barrier Reef Marine Park Authority）在这个世界最大珊瑚礁的最新一份5年健康报告中指出，气候变迁所导致的海洋温度上升，是这个巨型生物面临的最大威胁。

这个官方机构表示：「破纪录的海平面温度所产生的重大和大规模冲击，已使这座珊瑚礁的状态从不好转变为非常不好。」

该机构提到，为了拯救2300公里长、被联合国教科文组织（UNESCO）列为世界遗产的大堡礁，「迫切需要全球、区域和地方层级采取大力而有效的管理措施」。

该机构说，「大堡礁是澳洲的认同核心，改善它的展望事关重大」；并说，除了对抗气候变迁外，还须采取进一步行动来中止农业污染物排放到珊瑚礁区。

在这分报告公布同时，澳洲政府也公布数据，显示澳洲20019年上半年，温室气体排放连4年增加，导致气候变迁。

环保部长李伊（Sussan Ley）在报告公布时承认：「这分报告将气候变迁称为大堡礁的最大威胁所在。」

但她又说：「我们正采取巴黎气候协定规定我们采取的行动。」（译者：李晋纬/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram