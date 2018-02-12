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此内容发布于2018年2月12日 上午6:50 最后更新 - 2018年2月12日 -06:50

（法新社马尼拉12日电） 菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）日前痛批科威特当局，菲律宾移工遭受虐待和剥削。菲律宾政府今天宣布「全面禁止」新的菲国移工前往科威特工作。

菲律宾政府表示，有25万2000名菲律宾人在科威特工作，很多人是家庭帮佣。在中东地区工作的菲籍移工超过200万人，这些移工汇回家乡的款项是菲律宾经济的命脉。

但菲律宾劳工部长贝约（Silvestre Bello）今天宣布，「全面禁止」新的菲国移工前往科威特工作，包括已经获得工作许可，但尚未前往科威特的菲律宾人。

菲律宾当局不排除撤销目前在科威特工作的菲律宾人工作许可，或撤销重签新合约的旧雇员工作许可。

贝约宣读命令说：「随着海外菲律宾劳工在科威特受虐及死亡的一连串报导出现，全面禁止所有海外劳工的派遣…特此实施。」

他还说：「这项命令立即生效。」

科威特接连传出菲籍移工受虐及死亡事件，菲律宾政府除颁布劳工禁令外，也开始大规模召回当地菲劳，首批200多名菲劳今天从科威特返抵菲律宾。

杜特蒂9日表示，光是2016年，就有至少82名菲劳客死于科威特，他说：「你们对我的同胞做了什么？你们的文化与价值有问题吗？」（译者：陈彦钧/核稿：陈昱婷）

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