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此内容发布于2018年2月20日 上午10:50 最后更新 - 2018年2月20日 -10:50

（法新社叙利亚阿尔宾20日电） 叙利亚军方连续第三天空袭叛军掌控的东古塔区，造成近200名平民丧生，联合国警告，东古塔区的情势急遽「失控」，叙利亚主要反对团体则谴责这项攻击为「大屠杀」。

叙利亚谈判委员会（Syrian Negotiation Commission）指责这项攻击是「战争罪行」，并表示可能退出联合国支持的谈判，以示抗议。

总部位于伦敦的叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，这场空袭与轰炸已造成至少194名平民死亡，其中57人为孩童。

这个组织表示，光是昨天就有127名平民死亡，其中39人为孩童，为东古塔区（Eastern Ghouta）4年来伤亡最惨重的一天。今晨又有至少50名平民丧生，其中13人为孩童。

位在叙利亚首都大马士革附近的东古塔区飞地，遭遇空袭、火箭弹和大炮的猛烈轰炸。

东古塔区自2012年起落入叛军手中，目前是大马士革附近仅存的叛军据点。叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）已部署增援部队，显然为了一举夺回这个地区。

叙利亚人权了望台组织负责人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）表示：「叙利亚政权现在轰炸东古塔区，是为了替地面进攻行动铺路。」

以土耳其为根据地的叙利亚主要反对势力全国联盟（National Coalition）谴责当局在东古塔区发动「灭绝战争」，同时抨击「国际间的沉默」。

他们还指控，叙利亚政府的盟友俄罗斯试图「埋葬」解决冲突的「政治程序」。（译者：陈政一）

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