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此内容发布于2018年2月20日 上午6:05 最后更新 - 2018年2月20日 -06:05

（法新社贝鲁特20日电） 根据战争监督组织统计，叙利亚军方昨天在叛军掌控的东古塔区进行轰炸，至少造成100名平民死亡，是3年来最惨重的一次。叙利亚政府部队似乎正准备对这个地区发动地面进攻。

位在叙利亚首都大马士革附近的东古塔区（Eastern Ghouta）飞地，若干城镇昨天遭遇空袭、火箭弹和大炮的猛烈轰炸。

总部位于伦敦的叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）今天公布的统计显示，这场轰炸已至少造成100名平民死亡，其中20人为孩童。

组织负责人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）指出，这是2015年初以来，叙利亚军方在东古塔区轰炸行动造成最多平民死亡的一次。

联合国闻讯后要求停止锁定叙利亚平民的轰炸行动。联合国叙利亚人道协调官员孟兹（Panos Moumtzis）警告，锁定东古塔区平民的轰炸「现在必须停止」，「这场无意义的人类苦难必须结束」。

东古塔区自2012年起落入叛军手中，目前是大马士革附近仅存的叛军据点。叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）已部署增援部队，显然为了一举夺回这个地区。

阿布杜拉曼也表示：「叙利亚政权现在轰炸东古塔区，是为了替地面进攻行动铺路。」

以土耳其为根据地的叙利亚主要反对势力全国联盟（National Coalition）谴责当局在东古塔区发动「灭绝战争」，同时抨击「国际间的沉默」。

他们还指控，叙利亚政府的盟友俄罗斯试图「埋葬」解决冲突的「政治程序」。（译者：张正芊/核稿：林憬屏）

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