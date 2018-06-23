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此内容发布于2018年6月23日 上午10:05 最后更新 - 2018年6月23日 -10:05

（法新社贝鲁特23日综合外电报导）叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，叙利亚政府军在对南部德拉省（Daraa）的反政府军加强轰炸数天后，今天首度在地面上取得进展。

叙利亚政府军自19日开始，不断对德拉省东部乡村的反政府军掌控区加强炮击，接着对当地反政府军展开显而易见的攻势。

叙利亚人权了望台组织表示：「自19日战局激化以来，政府军首度在此地区成功推进，攻下德拉省东部阿尔布斯坦村（Al-Bustan）和阿尔舒马里亚村（Al-Shumariya）。」

国营叙利亚新闻社（SANA）也报导政府军挺进的消息，指政府军在德拉省东部攻击反政府军时，向前逐步推进。

在首都大马士革的安全无虞后，政府军转向南部进击，当地德拉省和斯威达省（Sweida）大半地区现仍由反政府军占领。

叙利亚南部是特别具有战略重要性的地区，不但与约旦及以色列占领的戈兰高地（Golan Heights）交界，也邻近大马士革。（译者：蔡佳伶/核稿：张佑之）

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