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此内容发布于2018年3月9日 上午7:50 最后更新 - 2018年3月9日 -07:50

（法新社叙利亚度玛9日电） 叙利亚政府军今天对东古塔地区发动新一波空袭，危及运送重要救援物资的车队。叙利亚政府军已对这个反抗军控制的地区发动近3周的猛烈攻势，并取回一半以上土地。

自2月18日起，俄罗斯支持的政府军对大马士革附近最后一个叛军堡垒发动攻势，已造成940多名平民丧生。

慈善机构呼吁让急需的医疗用品进入这片遭政府军包围、受反抗军控制的地区，当地疲惫不堪的医生及护士竭力以极少的设备，持续治疗数以百计伤者。

位于英国的叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，空袭在今天凌晨时短暂停止，这个地区因此出现一周多来最平静的夜晚。

红十字国际委员会（International Committee of the Red Cross）表示，今天上午有13辆载满2400个食物包裹的卡车，把握这个相对平静的情势，进入东古塔（East Ghouta）地区。

但在红十字国际委员会、叙利亚红新月会（Syrian Arab Red Crescent）及联合国的联合车队驶入后，东古塔地区的主要城镇度玛（Douma）附近，又遭空袭及炮击。（译者：钟佑贞/核稿：陈政一）

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