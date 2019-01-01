叙利亚叛军与圣战组织爆冲突 至少19人丧生

此内容发布于2019年1月1日 下午10:20

（法新社贝鲁特1日电） 叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）今天表示，反抗军在北部地区与圣战士发生冲突，至少造成19人丧生。

叙利亚人权了望台组织表示，与盖达组织（Al-Qaeda）有关的沙姆解放组织（HTS）和反抗军联盟间的争斗在西部阿勒坡省（Aleppo）延烧。

沙姆解放组织昨天指控，反抗军组织努尔丁．赞吉运动（Nour Din al-Zinki）杀害所属5名战士，并对伊德利布省（Idlib）境内的叙利亚最后一个反抗阵地附近的抗军据点发动攻势。

以英国为据点的叙利亚人权了望台组织负责人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）表示，12名沙姆解放组织及努尔丁．赞吉运动5人被杀害，另外2位平民也丧生。他表示，另有35人受伤。

努尔丁．赞吉运动是土耳其支持的叙利亚民族解放阵线（NLF）主要参与者。

沙姆解放组织和其他圣战士组织主宰伊德利布省超过半数地区，而民族解放阵线则控制多数剩余区域。

这两个组织时常因地盘之争爆发冲突。

叙利亚冲突在2011年因残酷镇压的反政府抗议活动爆发，并演变成一场复杂多边内战，涉及无数的圣战组织和外国势力。

这场战争已造成超过36万人死亡，数百万人离家失所。

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