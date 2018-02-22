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此内容发布于2018年2月22日 下午10:35 最后更新 - 2018年2月22日 -22:35

（法新社度玛镇22日电） 叙利亚首都大马士革附近的东古塔地区遭到轰炸，造成400人以上死亡，美国今天谴责俄罗斯，要负「唯一责任」。

叙利亚政府再次发动空袭与火箭袭击造成46人死亡之后，美国国务院发言人诺尔特（Heather Nauert）谴责俄罗斯对盟友叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）袖手旁观。

美国批评俄罗斯几个小时前，联合国安全理事会未能就东古塔地区30天停火协议做出新决议草案，无法让受困平民获得救援。

诺尔特指责莫斯科，在协商时再次「从中作梗」，阻拦停火协议。

诺尔特说，18日起攻击东古塔的行径，显示「阿斯塔纳（Astana）进程」失败。在阿斯塔纳进程中，俄罗斯、伊朗、土耳其试图在叙利亚画出「缓和冲突地带」，其中包括东古塔区。

诺尔特说：「缓冲区变成一场闹剧。」

她说，美国国务卿提勒森（Rex Tillerson）在与俄方几次例行的谈话中「高度关注」东古塔区的状况。

不过诺尔特无法详述美国能够采取什么措施以阻止攻击，敦促媒体多加报导这里的人道处境。（译者：林宏翰/核稿：林憬屏）

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