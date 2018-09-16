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此内容发布于2018年9月16日 下午9:50 最后更新 - 2018年9月16日 -21:50

（法新社叙利亚阿特梅16日电） 叙利亚反抗军控制的伊德利布省（Idlib）今天有300多名医师及护士上街示威，敦促国际社会保护他们免受叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）军队料将发动的攻势波及。

示威者聚集在靠近土耳其边界村庄阿特梅（Atme）的医院前面，他们身穿白袍和蓝色手术衣，手中还挥舞着玫瑰。

叙利亚政府在盟邦俄罗斯的支持下，炮击且空袭伊德利布省数个地区，有时还击中境内反抗军最后主要据点的医院及救援中心。

位于阿特梅的抗议人士，无论男女皆挥舞叙利亚革命的旗帜，还有上头用英文写着「联合国（UN），保护我们是你们的责任」的标语牌。

护士阿穆尔（Fadi al-Amur）说道：「我们要求结束对医院的空袭，并请求联合国保护我们。」

他向媒体表示：「医务人员是中立的，我们治疗遭受俄国和叙利亚空袭影响的平民。」

联合国指出，6日一场空袭击中哈玛省（Hama）城镇卡夫尔齐塔（Kafr Zita）一间非政府组织支援的医院，瘫痪了医院的运作。

联合国还提到，医院所在地的相关资讯，已提供给有出动战机参与内战冲突的各方势力，以避免类似事件再发生。

联合国和非政府组织多次警告，这种军事攻势将使人口近300万的伊德利布省出现「血流成河」的「人道灾难」。（译者：陈彦钧/核稿：卢映孜）

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