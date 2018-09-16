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此内容发布于2018年9月16日 上午10:05 最后更新 - 2018年9月16日 -10:05

（法新社大马士革16日电） 叙利亚2011年爆发反对总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）统治的起义行动后，国家爆发内战已7年。由政府掌控的区域今天举行自2011年12月以来的首次地方选举。

叙利亚政府军战事连连告捷，尤其是最近收复首都大马士革（Damascus）周遭和南部区域后，目前已重掌全国约2/3领土。

国营媒体报导，政府共在统治区内设置超过6550个投票所，今天上午7时一到就开放投票。

国营的叙利亚新闻社（SANA）报导，投票开放时间为12小时；不过若选民投票踊跃，可能会延长5小时。

报导指出，共有4万多名候选人，角逐地方行政议会的1万8478个席次。

不过前往投票所的民众，似乎不如2014年总统大选，以及2016年国会选举踊跃，尤其今天在当地是正常上班日。

国营电视台播出的画面显示，在大马士革周遭地区，以及政府所掌控的沿海重镇托土斯港（Tartus）和拉塔基亚（Latakia），选民将选票投入塑胶箱内，选务官员则在旁监看。

举行地方选举的还有过去一年内被政府收复的地区，包括和激进团体伊斯兰国（IS）一番激战后，去年10 月由政府军全面光复的东部城市代尔祖尔（Deir Ezzor ）。

东北部由库德族（Kurd）掌控的部分区域，以及西北部伊德利布省（Idlib）在内的非政府掌控区域，则未举行选举。德利布省人口约300万，是目前由反抗军掌控的最大区域。

绝大多数候选人都隶属执政的社会复兴党（Baath Party）或其附属组织，导致部分选民不愿行使投票权。

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