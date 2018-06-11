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此内容发布于2018年6月11日 上午8:35 最后更新 - 2018年6月11日 -08:35

（法新社日内瓦11日电） 联合国今天表示，在今年前4个月，叙利亚国内无家可归人数新增超过92万人，是叙利亚7年内战国内无家可归人数增加最快的一段时期。

联合国的叙利亚人道协调官员孟兹（Panos Moumtzis）在日内瓦告诉记者：「我们正在见证叙利亚最大规模的流离失所…从1月到4月，无家可归人数增加超过92万人。」

孟兹说：「这是从内战开始，我们在这么短时间，所看到的最多新增无家可归人数。」

根据联合国公布的数据，新一批无家可归的人，使饱受战争蹂躏的叙利亚国内流离失所人数增至620万人，另外还有约560万叙利亚难民逃至邻近国家。

孟兹指出，新一批无家可归的人，大多是因前反抗军据点东古塔（Ghouta）及西北省分伊德利布（Idlib）战事扩大才被迫流离失所。伊德利布省几乎完全被各派圣战士及强硬派反抗军控制。

伊德利布省最近几日遭遇数个空袭。这些空袭造成数十人丧生，其中包括儿童。

孟兹指出，伊德利布是叙利亚与土耳其、俄罗斯及伊朗所达成的降低冲突协议一部分。孟兹更警告，若有250万居民的伊德利布省陷入全面战争，将有悲惨的后果。

自2011年叙利亚内战开始，已有超过35万人死亡。期间，叙利亚政府使用残暴手段镇压反政府示威。（译者：实习生赵韵涵/核稿：陈政一）

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