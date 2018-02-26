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此内容发布于2018年2月26日 上午7:35 最后更新 - 2018年2月26日 -07:35

（法新社日内瓦26日电） 大马士革当局持续对反抗军控制的东古塔地区进行致命轰炸，联合国秘书长古特瑞斯今天要求叙利亚交战各方立即停火30天。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）赞扬联合国安理会（UN Security Council）24日通过决议呼吁叙利亚停火，但他强调：「安理会决议只在有效执行的情况下才有意义。」

古特瑞斯在瑞士日内瓦举办的联合国人权理事会第37届会议开议时说：「这就是为什么我期望停火决议立即实施及保持下去。」

在古特瑞斯发表谈话后，联合国人权事务高级专员扎伊德．拉阿德．胡笙（Zeid Ra'ad Al-Hussein）表示，叙利亚和其他冲突地区「近来已成为伤亡最惨重的人类屠宰场之一」。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，叙利亚政府今天发动的新一波轰炸，造成东古塔地区（Eastern Ghouta）至少10位平民丧命，其中9人是同一个家庭的成员。

叙利亚人权了望台组织进一步指出，由伊斯兰主义者和伊斯兰圣战士掌控的东古塔地区，从18日以来一直受到叙利亚及俄罗斯的空袭，导致逾5百名平民死亡。

扎伊德．拉阿德．胡笙今天批评握有否决权的成员，造成安理会无能处理叙利亚和其他地区的冲突。他还说这些国家要负起造成「生灵涂炭持续下去的责任」。

他在联合国人权理事会中说：「现在是心存慈悲的时候，中国、俄国和美国…停止恶意动用否决权。」（译者：陈彦钧/核稿：刘淑琴）

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