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此内容发布于2018年3月12日 上午6:35 最后更新 - 2018年3月12日 -06:35

（法新社贝鲁特12日电） 根据叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）今天更新的总死亡人数，持续7年的叙利亚内战已造成超过35万人丧生。

这个总部设在英国的组织依遍布叙利亚各地的消息人士所提供资讯推估，自2011年3月15日至今，已有35万3935人在内战中丧命。

这场将在3月15日迈入第8年的战争造成平民惨重伤亡，包括政府军对首都大马士革（Damascus）附近叛军据点东古塔区（Eastern Ghouta）进行中的攻击。

根据叙利亚人权了望台组织的负责人，这7年里已有10万6390名平民被杀害。

以下是出自于叙利亚人权了望台组织的内战死亡人数细项：

--平民10万6390人，包含1万9811个儿童及1万2513名女性。

--政府军6万3820人。

--亲政府民兵5万8130人（含1630名黎巴嫩真主党（Hezbollah）及7686名他国什叶派（Shiite）战士）。

--强硬派伊斯兰主义分子及圣战士6万3360人（含伊斯兰国（Islamic State）及前盖达组织分支的战士）。

--来自其它势力的战士6万2039人，包含非圣战士反抗军、库德族（Kurdish）部队及叛逃的政府军。

--196位有死亡纪录的身分不明人士。（译者：实习生赵韵涵/核稿：林治平）

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