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此内容发布于2018年2月25日 下午8:35 最后更新 - 2018年2月25日 -20:35

（法新贝鲁特25日电） 叙利亚当局数周来遭控发动化武攻击，今天疑似又对反抗军困守的一个地区施放毒气，一名孩童窒息丧生，另有至少13人出现呼吸困难症状，医师因此怀疑当地遭有毒氯气攻击。

总部设在英国的叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）说，叙利亚政权一架战机对东古塔（Eastern Ghouta）的村庄阿席夫尼亚（Al-Shifuniyah）发动攻击后，有14人发生呼吸困难症状。

组织报告仰赖叙利亚战地多个一手消息来源，负责人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）表示，有一名孩童丧生，一名妇女则情况危急。

医师雅各布（Yaqub）诊断病患后告诉法新社，他怀疑这是「化学武器，很可能是氯气攻击」，并说有名3岁孩童已经窒息死亡。

他说：「大部分病患的衣物和皮肤都有氯气残留，许多人出现呼吸困难、皮肤和眼睛发炎症状。」

叙国反叛族群指控大马士革当局使用毒氯气，但总统阿塞德（Bashar al-Assad）的忠诚盟友莫斯科当局却指责说，反抗军自己使用「有毒物质」，制造叙国军方释放毒气的假象。

大马士革当局近数周来遭控发动毒氯气攻击，包括1月在东古塔的两起，但他们不断否认使用化学武器。东古塔在首都大马士革边缘，是反抗军的大本营，自2月中开始便遭受叙国政权连番袭击。（译者：梁元龄/核稿：郑诗韵）

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