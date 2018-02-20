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此内容发布于2018年2月20日 下午10:50 最后更新 - 2018年2月20日 -22:50

（法新社叙利亚阿尔宾20日电） 叙利亚东古塔区遭叙利亚政府军及俄罗斯空袭，超过100名平民丧命。居民叹不知明天是死是活，更有医生准备抢救一岁婴儿时，发现婴儿嘴里满是泥沙。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）把责任归咎于俄罗斯战机，说莫斯科当局对东古塔区（Eastern Ghouta）发动3个月来首次攻击。

联合国（UN）表示，东古塔区过去48小时除了埃尔宾（Arbin）一间医院外，还有6间医院遇袭。

埃尔宾医院被轰炸前数小时，一名医生提到伤亡情况。

医生阿亚萨（Abu al-Yasar）告诉法新社：「2月19日攻击造成的死伤，是这场危机爆发以来最惨重的其中一场。」

他形容，他曾治疗到一名从断垣残壁中救出的一岁婴儿，身体发青且脉搏微弱。

阿亚萨说：「我原本要将他的嘴巴撑开并放入呼吸管，没想到里面全是泥沙。」

阿亚萨赶紧将泥沙清出来，接着放入呼吸管，成功救了宝宝一命。

「还有数百人受伤，这只是其中一个故事而已。」（译者：周莉芳/核稿：蔡佳敏）

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