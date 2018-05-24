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此内容发布于2018年5月25日 上午1:20 最后更新 - 2018年5月25日 -01:20

（法新社哈瓦那24日电） 古巴国营航空公司一架波音737型飞机上周坠毁，造成111人罹难，古巴、美国和墨西哥专家今天确认第2个黑盒子的所在位置。

古巴民航局局长罗培兹（Armando Daniel Lopez）告诉地方媒体，已透过编号确认这架飞机的黑盒子，再藉由影像画面和当地人士协助寻获。

第一个黑盒子已于上周寻获。这架搭载113人的飞机18日从古巴首都哈瓦那（Havana）何塞马蒂国际机场（Jose Marti International Airport）起飞后不久就坠毁。

这起意外共夺走111条人命，包括100名古巴人、6名墨西哥机组员和5名外籍乘客，其中有2名阿根廷人、1名墨西哥人和2名来自西撒哈拉（Western Sahara）的乘客。唯一幸存的2人在哈瓦那医院接受治疗，情况严重。

罗培兹说，由于必须遵守严格的国际规范，调查坠机原因需要耗费数个月时间。

这架失事班机是向墨西哥「环球航空」（Global Air）租借而来，机龄已达39年，原订飞往东部城市奥尔根（Holguin）。

根据墨西哥政府，这架飞机1979年出厂，上次通过检验是在2017年11月。

飞机坠毁在马铃薯田后，化作一团火球，成了一块块燃烧过的金属残骸。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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