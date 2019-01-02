古巴批美国重返对抗路线

此内容发布于2019年1月2日 上午6:50

（法新社古巴圣地牙哥2日电） 向来是拉丁美洲左派政府启蒙源头的古巴，今天欢庆革命胜利60周年。对于美国重返对抗古巴路线，前总统劳尔．卡斯楚大肆抨击。

于此同时，古巴在右派抬头的拉丁美洲地区，面临逐渐孤立的态势。

在美国前总统欧巴马任内两国复交并改善关系后，古巴前总统劳尔．卡斯楚（Raul Castro）狠批，美国政府重回「对抗古巴」的老路。

这位古巴共党第一书记表示：「如今，美国似乎又再度采取了对抗古巴的路线，并把我们爱好和平与乐于助人的国家，塑造成区域的威胁。」

他的胞兄斐代尔．卡斯楚（Fidel Castro）葬在第二大城圣地牙哥（Santiago de Cuba），劳尔．卡斯楚于哥哥的坟前发表上述谈话。古巴革命领导人斐代尔．卡斯楚2016年与世长辞。

今年58岁的狄亚士━卡奈（Miguel Diaz-Canel）是1976以来，古巴首位非卡斯楚家族的国家领导人。劳尔．卡斯楚当着他的面致词时指出：「（川普）政府的高层官员与部分爪牙同谋，不断散播新的谎言，并再次把区域里所有的祸害，都归咎于古巴。」

狄亚士━卡奈去年4月接任劳尔．卡斯楚的总统职务，不过劳尔．卡斯楚目前仍保有古巴共党最高职位。劳尔．卡斯楚在演说中要求「在和平与尊重的互利关系中」，与美国共存共荣。

这是后卡斯楚时代首次庆祝革命胜利周年的活动，而且适逢巴西极右派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）的就职日。近来拉丁美洲地区数个胜选的右派政府中，波索纳洛是其中之一。

就像是巴西，阿根廷、智利与秘鲁左派政府近年来纷纷丢掉政权，改由右派主政。（译者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）

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