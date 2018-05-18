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此内容发布于2018年5月19日 上午1:50 最后更新 - 2018年5月19日 -01:50

（法新社哈瓦那18日电） 中午时分，古巴哈瓦那民众午餐休息之际，一阵巨响划破平静：一架刚从首都起飞的客机坠毁，机上百条人命凶多吉少。

墨西哥全球航空（Aerolineas Damojh）租给国营古巴航空公司（Cubana de Aviacion）一架机龄39年的波音737客机，今天搭载100多人飞国内线时失事，起因仍待厘清。

人在机场附近目睹飞机撞上地面的狄亚士（Yasniel Diaz）说：「爆炸威力撼动所有的东西。」

21岁的他说：「我看到飞机，看到机师转向右方，接着失去高度坠地…我一度看到飞机试图降落，但显然失败。」当飞机碰撞地面爆炸起火，他「吓坏了，拔腿就跑，接着看到村里许多人跑过来帮忙」。

国营媒体报导说，有3名生还者被拉出冒着浓烟的残骸，3人伤势均十分危急。

飞机坠毁后，医疗人员和一般民众涌进现场尽一己之力。

住家距离失事现场不远的医师李昂（Alicia Leon）跑到现场，运用自身急救背景照顾其中一名生还者。

她说：「身为全天候的医师，这件事仍重重打击到我…我抵达现场替一名女性生还者插管。我们无法辨识她的身分。」

另一名医师卡斯特亚诺（Jose Luis Castellano）说：「看到现场一具具遗体，真叫人痛彻心扉。」

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