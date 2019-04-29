此内容发布于2019年4月29日 下午10:05

（法新社纽约联合国总部29日电） 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）发言人今天表示，古特瑞斯上周与中国领导层会谈期间，提到新疆地区维吾尔穆斯林的困境，并强调中国必须充分尊重人权。

古特瑞斯26日在北京一带一路国际合作高峰论坛场边，曾会晤中国国家主席习近平。

联合国消息人士透露，古特瑞斯出访前曾与美国、英国、德国、荷兰、澳洲、加拿大和土耳其的驻联合国大使会面，他们敦促他在会谈中提到新疆现况。

联合国发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天告诉媒体：「秘书长与中国当局论及所有相关议题…包括新疆的情况。秘书长告诉中方官员，他完全支持联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）的倡议。」

杜雅里克形容会谈「真挚、坦率」，还说双方会持续对话。

巴舍莱一再促使中国准许联合国进入新疆地区，调查报导所称的失踪和任意拘留事件，尤其是穆斯林遭遇的困境。

杜雅里克表示，古特瑞斯在此议题的立场「于公于私」都一样，基于「完全尊重中国的统一和领土完整，并谴责恐怖攻击，没有任何理由或不满可为其开脱，且在反恐战和防止暴力极端主义期间，必须充分尊重人权」。

他说：「每个社群必须感受到其身分获得尊重以及对国家的归属感。」

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