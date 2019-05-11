此内容发布于2019年5月11日 上午6:35

（法新社罗马10日电） 一群考古学家在2000年前古罗马皇帝尼禄建造的金宫进行修复工作时，无意间发现一间有精细壁画装饰的密室。

监督这项修复工程的罗马竞技场（Colosseum）考古公园官员今天告诉法新社，考古团队无意中发现通往一个房间的入口，房内墙上画有一些神秘生物，包括半人马和潘神（Pan）。

考古学家把这个房间戏称为Sala della Sfinge，即狮身人面像房间（Room of the Sphinx），并表示这是一项重大发现。

罗马竞技场官员表示，这项发现令人兴奋地一窥「公元第一世纪60年代的罗马氛围」；并说，这间密室的拱顶「非常明显可见，保存得相当良好」。

官员指出，在白色背景衬托下，可看到「一些红框四方形，巧妙搭配黄褐色线条和金色宽边，其中夹杂着许多花卉图案」。

拱顶每块砖上都画着不同动物，从豹、鸟类、半人马到狮身人面像；还有些砖上画着乐器。

这些考古学家是在一座山丘下、竞技场隔壁的金宫内某个范围进行修复时，无意间发现不远处的这个密室。竞技场位于古罗马的历史中心区。

古罗马皇帝尼禄（Emperor Nero）是在西元64年至68年兴建这座庞大的金宫（Domus Aurea），包括建筑物、花园和一个人造湖，后来继位的皇帝又陆续加以扩建。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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