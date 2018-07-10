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此内容发布于2018年7月11日 上午12:20 最后更新 - 2018年7月11日 -00:20

（法新社普勒托利亚10日电） 一架古董飞机今天在南非首都普勒托利亚试飞时坠毁，造成1人死亡，约20人受伤。

南非英文报「公民报」（Citizen）报导，这架康维尔340（Convair-340）飞机今天从普勒托利亚万德本（Wonderboom）机场起飞后，在机场东方约5公里处坠地，砸中一座小工厂，造成厂房内2人重伤。

从现场画面可看到飞机断成数节，医护人员协助生还者离开飞机，并在现场治疗伤患，消防车则忙着扑灭浓烟。

地方政府急救部门发言人彼特瑟（Johan Pieterse）告诉法新社：「包括机师和工程师在内，这架飞机搭载19名乘员。」

「驾驶舱有一人死亡，不确定是机师或是工程师。另有约20人受伤，伤势从重伤到危急都有，其中包括两名地面上的伤患。」

这架飞机原定23日飞抵荷兰Aviodrome航空博物馆展示。Aviodrome博物馆表示，这架1954年美国制造的客机，可搭载44人。

Aviodrome航空博物馆是荷兰最大主题公园之一，展示荷兰皇家航空波音747与苏联时期米格-21（MiG-21）战机等多款机型飞机，供游客近距离观赏。

南非民航局（South African Civil Aviation Authority）表示，调查员正在现场，将会发布声明。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

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