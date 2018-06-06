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此内容发布于2018年6月7日 上午1:20 最后更新 - 2018年6月7日 -01:20

（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普今天为63岁女囚艾莉丝．玛丽．强生（Alice Marie Johnson）减刑，实境秀女星「丰臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）曾替她请愿，盼能让她重获自由。

强生因涉及非暴力毒品犯罪，身陷牢狱近22年。

金卡戴珊上周赴白宫会晤川普，展开另类的川「金」会，她恳请川普赦免这名涉及非法交易古柯硷遭定罪的阿嬷级囚犯。

白宫在声明中说，川普替强生减刑，还说她「已为过去行为负起责任」，并成为「模范囚犯」。

白宫说：「即使遭判终身监禁，艾莉丝在监狱中努力恢复自我，并成为其他囚犯的良师益友。」

「尽管（川普）政府依然主张对犯罪者施以严刑峻法，但也相信那些已为危害社会付出代价、在狱中努力提升自我的人，值得再有一次机会。」

金卡戴珊乐见强生获得减刑，她推文说，这是「有史以来最棒的消息」。

川普上周会见金卡戴珊后推文说：「今天很高兴见到@金卡戴珊，我们就狱政改革和量刑进行讨论。」

金卡戴珊的饶舌歌手丈夫肯伊威斯特（Kanye West）最近推文力挺川普，说川普是「我兄弟」，还说他们共享「龙的力量」，引来许多人侧目。

修正严苛的量刑法一直是前总统欧巴马政府的优先要务，但未获得国会支持。截至目前，川普走的是较强硬路线，主张对犯罪者施以严刑峻法。

不过，川普在上任一年半期间赦免了备受争议的亚利桑那州前警长阿帕欧（Joe Arpaio）。支持川普的阿帕欧因非法锁定西语裔移民，被判藐视法庭。

川普特赦的对象还包括前副总统钱尼（Dick Cheney）的幕僚长李比（Lewis "Scooter" Libby）。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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