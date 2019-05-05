此内容发布于2019年5月5日 下午10:35

（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普爱替批评他的民主党人士和政敌取绰号，讽希拉蕊・柯林顿「不正派」、参议员华伦「蠢」、桑德斯「疯狂」，自己如今也难逃他人毒舌攻击，多了个新绰号「小丑」。

前副总统拜登（Joe Biden）加入民主党总统提名战后，3日首度展开一连串造势活动，有人问他要不要帮川普取个绰号，拜登说，那就先叫他「小丑」吧。

川普以「瞌睡乔」（Sleepy Joe）称呼拜登，而拜登在南卡罗来纳州哥伦比亚（Columbia）出席一场小型募款活动时也不干示弱，应支持者要求，替川普取了一个新绰号。

一名支持者询问拜登，将如何回应川普经常以侮辱性字眼攻击他人，还说「我希望你反击，他一给你取绰号，你就得以牙还牙。」

拜登答道：「我想给他的绰号可多了，就从小丑开始吧！」此言一出，现场哄堂大笑。

现年72岁的川普老爱拿拜登的年纪作文章，说与76岁的拜登相比，自己简直就是「生气勃勃的年轻人」。

从政资历丰富的拜登说，他从不畏惧回应川普攻击，但不希望让川普藉着口水战，扭转重要议题焦点。

拜登说，川普做的「每一件事和他每一次贬损他人，要我直接回应我都没问题」。他说：「但我不愿意如他所愿的，把这场你来我往变成泥地摔角大赛。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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