此内容发布于2019年4月21日 上午1:05

（法新社科罗拉多州利特敦20日电） 20年前的今天，2名男子闯入科罗拉多州可伦拜高中滥射，把Columbine这个字深深烙进美国人心中，也从此改变了拥枪权与校园暴力的论辩。

当局今天在科州利特敦（Littleton）可伦拜高中（Columbine High School）隔壁的公园举办纪念仪式，学校教职员、学生领袖、毕业生以及科州州长波利斯（Jared Polis）都在活动上致词。

前可伦拜高中校长密契尔（Donovan Mitchell）致词时表示：「时间或许能冲淡伤痛，但记忆是不会遗忘的。这个社区的力量和韧性，为我们带来了希望。」

幸存者昨天和受害者亲友一同参加守夜祈祷，他们点燃蜡烛，在刻有受害者姓名的匾牌前放下花束。

当时年仅15岁的杜南（Amanda Duran）侥幸逃过一劫，但她最好的朋友不幸罹难。

她昨天表示，她不认为管控枪枝暴力的作为已经足够。

「你们或许觉得，有人提出了更多的枪枝法，或要求可能购买枪枝者接受心理健康评估，但这些其实都不是事实。所以我真的很气，气炸了。」

当年的事件在美国人心中埋下了深深的无力感，曾经是闻所未闻的校园枪案成了美国生活中的悲剧性存在，学校从此加强了安全戒备，甚至连6岁孩童都要参与「实弹射击」演练，而曾被认为最安全的校园、图书馆甚至教堂和犹太会堂，似乎也不再是安全的所在。

事件过后全美激辩拥枪权和枪枝暴力问题，但尽管从时任总统柯林顿过后美国已换了3位总统，相关议题却仍远远称不上达成结论。

但那件事却也让利特敦人更懂得奉献。

事件受害者安娜（Dawn Anna）的母亲汤生（Lauren Townsend）告诉「丹佛邮报」（Denver Post）：「可伦拜事件后，大家都想当更好的人。」

「大家的态度变了好多。」（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

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