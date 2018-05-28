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此内容发布于2018年5月28日 上午11:20 最后更新 - 2018年5月28日 -11:20

（法新社东京28日电） 饮料大厂可口可乐（Coca-Cola）今天在日本推出历来第一款酒类饮品，一种柠檬口味的气泡调酒，打算抢搭这一波在日本买气上涨、尤其受年轻女性喜爱的Chu-Hai气泡酒热潮。

来自美国的可口可乐尽管在1970年代曾涉入酒类业务，可口可乐日本分公司总裁贾杜诺（Jorge Garduno）说，这是可口可乐公司125年历史上一次「独特」的尝试。

从今天起，消费者在日本南部的九州就能买到三种名为「柠檬堂」的饮料，酒精含量分别是3%、5%、7%。每罐350毫升，售价150日圆（约新台币41元）。

可口可乐日本分公司发言人对法新社表示：「在这个地区规模可观的市场上，这是先导计画。」但他拒绝透露这款产品是用哪一种烈酒调成，因为配方高度保密。

根据公司网站，可口可乐的产品开发人员在造访日式居酒屋之后，发现柠檬口味的饮料非常受欢迎，因此得到灵感。

可口可乐这次涉足日本高度竞争的气泡酒市场，几个日本大公司如三得利、麒麟、朝日都在货架上占有主流地位。

在美国及其他先进国家市场，消费者因为健康因素正逐渐少喝含糖饮料，这项创举被视为可口可乐在汽水之外尝试产品多元化的一环。不过总裁贾杜诺表示，并不打算在日本以外的地方贩售这款酒类饮料。

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