下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年11月25日 上午12:05 最后更新 - 2018年11月25日 -00:05

（法新社台北25日电） 台湾的公投结果显示社会风气还是趋向保守，LGBT倡议人士担心他们赢得的婚姻平权权利恐受到威胁。

台湾曾多次被外媒称为全亚洲对待LGBT（男女同志、双性恋及跨性别者）族群最友善的国家，去年大法官释宪，更宣告同性婚姻应在2年内合法化，使台湾成为全亚洲第一个以法律保障同性婚姻的国家。九合一选举并公投当中，有关同志权利的公投题目引发外界关注。

然而，挺同的2案婚姻平权公投，包括第14案「您是否同意，以民法婚姻章保障同性别二人建立婚姻关系？」与第15案「您是否同意，以『性别平等教育法』明定在国民教育各阶段内实施性别平等教育，且内容应涵盖情感教育、性教育、同志教育等课程？」皆因不同意票多于同意票，并未过关。

国际特赦组织（Amnesty International）呼吁政府必须「实现平等和尊严」。

国际特赦组织台湾分会代理秘书长黄尚卿表示：「这样的公投结果对我们而言是沉重的打击，是台湾人权的一大倒退。但尽管遭遇这样的挫折，我们依然深信台湾有一天会实现爱与平等。」

但分析家表示，昨天的公投显示对这样的改革感到不安仍是主流民意。

英国诺丁罕大学中国政策研究所所长苏利文（Nottingham University）说：「台湾是个保守社会，部分领域还没做好被贴上先进标签的准备。」（译者：陈昱婷/核稿：郑诗韵）

Neuer Inhalt Horizontal Line