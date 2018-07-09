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此内容发布于2018年7月9日 上午6:05 最后更新 - 2018年7月9日 -06:05

（法新社东京9日电） 众所周知，日本经常遭受地震、海啸和其他天灾袭击，因此一般认为日本已充分做好因应天灾的准备。然而，这次西日本的破纪录降雨为何夺走上百条人命？

以下是造成日本这起20年多来最严重雨灾的部分原因，包括台风带来破纪录降雨、地形复杂、木造房屋多、撤离令并无强制力等。另外，气候变迁可能也是原因。

●台风季的破纪录降雨

就在日本进入年度台风季的同时，巴比仑台风锋面夹带丰沛雨量，揭开这波雨灾的序幕。

每年约从7月开始到10或11月结束的期间，日本列岛平均会遭6个台风袭击。

台风锋面夹带强风豪雨，气象和行政官员都会密切追踪台风动向。

尽管日本已采取包括兴建水坝控制洪水在内的各种防范死伤措施，但多数时候仍会发生降雨相关的死亡意外。

巴比仑台风带来空前雨量。日本气象厅指出，在截至8日为止的72小时内，政府设在灾区的118处观测站都测得破纪录降雨。

●地形复杂

日本约70%的国土是山脉与丘陵，因此常有民宅兴建在陡坡上或容易淹水的山间平原。

日本砂防地滑技术中心（Sabo and Landslide Technical Centre）专务理事大野宏之（Hiroyuki Ohno）表示：「日本陆地地形相当多元，包含板块和火山地质层，简单来说就是相当脆弱。」

许多民宅位于山崩或水患的必经区域。

日本政府已提出敦促民众迁离灾害潜势区的长期计画，并禁止在最易受灾的地区进行新建工程。

不过前述计画仍在研议中，许多民众仍处于险境中。

●木造房屋多

日本许多民宅是木造屋，尤其是传统建筑或传统风格的房屋在乡村地区依然广受欢迎。

这些建筑的地基也是木造结构，遭遇地震时具有弹性的优点，却几乎无法抵挡汹涌洪流或大规模山崩的破坏压力。

●撤离令

在这波雨灾的巅峰期间，日本当局曾对约500万人发布撤离令，但这种命令并无强制力，许多居民置之不理。

日本灾难管理专家广濑弘忠（Hirotada Hirose）表示：「人类都有所谓的正常化偏见（normalcy bias），意味人们会试图避免撤离，忽略负面资讯。」

他说：「前述人类本性代表民众无法因应山崩、暴洪等突如其来的灾难。」

专家还表示，日本的灾难预警体制存在问题，撤离令发布与否，通常是由没有灾难管理经验的地方官员决定。

广濑表示：「不愿发布撤离令，可能会造成（应变）延误…若发布时机不恰当，民众无法得知（撤离）消息。」

●气候变迁

日本常出现恶劣天候状况，但通常不会造成死亡。许多居民可能会根据往年经验，被虚假的安全感所麻痹。

这次豪雨灾区的许多居民表示，这波降雨和他们以往所见并不相同。

大野表示：「豪雨相关灾难的发生频率正逐渐上升，我们面对的是经验法则不再适用的世界。」

科学家警告，全球暖化引发的可能后果之一，就是跟降雨有关的灾难会增加。现在专家都主张，若气象预报某地区可能会降下豪雨，居民都应在撤离令发布前就先走避。（译者：陈宜君/核稿：何宏儒）

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