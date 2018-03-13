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此内容发布于2018年3月13日 上午4:50 最后更新 - 2018年3月13日 -04:50

（法新社雪梨13日电） 一颗巨齿鲨的牙齿化石，从澳洲偏僻的世界遗产地区的秘密地点失踪，野生动物保育官员盼能将它寻回。

这颗保存完好的巨齿鲨（Megalodon）牙齿，估计具200万至250万年的历史，或对收藏家而言饶富价值。一般认为巨齿鲨为历来体型最大，且最强有力的鱼类之一。

西澳省野生动物园的赫格斯特伦（Arvid Hogstrom ）表示：「化石上有相当明确的特徵，因此你可以看到鲨鱼牙齿的锯齿状边缘，这颗牙齿可能是我们所知的标本中，较佳的其中一具。」

赫格斯特伦说，这颗牙齿是宁格罗海岸世界遗产区（Ningaloo Coast World Heritage Area）的数个巨齿鲨标本之一，「极少人」知道它的位置。

他说：「这并不是某人偶然会遇到的问题，他们也需要付出一些心力，才能将化石从石头中挖出来。」

「我们推测…是一名业余收藏家（已将化石取走）或某位只想在壁炉架上放置化石的人。」

赫格斯特伦表示，为保护这颗长约10公分的化石，他的团队先前在考虑各种长期保存方式时，先把它藏匿于石堆中。

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