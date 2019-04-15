此内容发布于2019年4月15日 下午11:05

（法新社巴黎15日电） 法国历史学家说，今天遭祝融之灾的巴黎圣母院虽集人们的万千宠爱于一身，但几个世纪的风霜下来，却始终没得到该有的维修保养重视。

曾出版圣母院（Notre-Dame Cathedral）相关着作的法国中世纪历史专家高瓦德（Claude Gauvard）告诉法新社，这座哥德式建筑的重要性无庸置疑，但待遇总比不上响当当的名号。

高瓦德说，圣母院「代表巴黎，也是和平团结与和谐的象徵...地处巴黎最佳的心脏地带」。

这里也是法国零公里（kilometre zero）标记的起点，从巴黎到其他城市的距离都从这里起算。

「对我而言，圣母院可能是最有和谐感的大教堂之一，让人一眼就看出工匠技艺，多年以来虽深获人们喜爱，却没得到该有的呵护。」

高瓦德解释说：「巴黎圣母院备受成千上万法国人和外国人喜爱，他们年年造访，但我可以肯定地说，他们踏进来、走出去，但对这座大教堂还是一知半解。」

「文艺复兴与18世纪时期的圣母院很惨，举个例子，当时的人为直达里面的大讲台，毫不犹豫就弄掉一个入口，全赖19世纪由梅里美（Prosper Merimee）、雨果（Victor Hugo）、维奥勒特（Eugene Viollet-le-Duc）、雷瑟斯（Jean-Baptiste Lassus）等一干大师的努力，才让这座哥德式艺术重拾地位。」

高瓦德也认为，花在维护圣母院的心力全然不够。

「现在进行中的工程是好不容易才开始，早该这么做了，甚至可说有点晚了。（翻修工程开始前）我登上尖塔底部，那里有些砌砖剥落，却只用栅栏防止掉落。」

高瓦德说，不管今天祝融过后圣母院能否恢复雄伟原貌，「尖塔倒塌的事实，其实比不上该依照维奥勒特的蓝图重建来得重要。我相当重视这份蓝图，因为如果没有维奥勒特，这座大教堂早不复存在。1792年尖塔倒塌时，就是由他建造的。」

高瓦德还说，各方利益冲突可能影响圣母院重建工作。

「圣母院的问题是由多个单位管辖，大主教管区、巴黎、历史博物馆等都能插手，增添维护的复杂度。」

「希望接下来会有全国性甚至国际性的捐款作为重建财源，因为重建将会非常昂贵。」

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