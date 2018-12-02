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此内容发布于2018年12月2日 上午2:35 最后更新 - 2018年12月2日 -02:35

（法新社亚丁1日电） 联合国主管人道事务的副秘书长洛科克（Mark Lowcock）今天警告，人道危机严重的叶门「濒临重大灾难」。联合国大力推动这个饱受内战蹂躏的贫困国家和平对话。

叶门青年运动（Huthi）叛军与亲政府部队又在红海港口城市荷岱达（Hodeida）发生死亡冲突，这个港口对人道援助物资流通至关重要。

洛科克结束叶门访问后表示：「叶门濒临重大灾难。」他说，自他去年10月访问叶门以来，情况恶化令人担忧。联合国称这是世上最严重的人道危机。

洛科克在声明中表示：「在亚丁（Aden），我看到骨瘦如柴的儿童，他们营养不良很严重，几乎无法睁开眼睛。」

他说：「人道援助帮助许多儿童康复，但我也听到令人心碎的故事，有孩子因为家人无法负担食物或合适药物，旧病一而再、再而三地复发。」

洛科克重申，联合国愿协助确保叛军控制的荷岱达港保持开放。这个港口是进口及援助物资进入的关键。

在国际沈重压力下，沙乌地阿拉伯支持的亲政府部队已大致暂停6月对荷岱达发动的攻势。然而，11月13日脆弱停火协议开始生效以来，仍有零星战斗持续进行。

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