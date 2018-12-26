叶门仍传零星冲突 停火仍岌岌可危

此内容发布于2018年12月26日 上午7:05

（法新社荷台达港26日电） 联合国所领导专责监督停火的小组成员，今天在叶门冲突热点荷台达港会晤前，当地爆发零星的冲突，突显上周生效的停火协议仍脆弱。

位于红海由叛军掌控的城市荷台达（Hodeidah）港，对于身处挨饿风险的数百万人非常重要，当地的停火是推进和平的一部分，被视为结束长达4年毁灭性冲突的良机。

亲政府的官员表示，监督停火委员会的亲政府成员，前往位于荷台达港东区的联合皇宫酒店（Union Palace Hotel），参加这项会议。

这位不愿具名的官员表示：「我们期待有好的结果。」

这个联合委员会由荷兰籍退役将领甘玛尔（Patrick Cammaert）领导，并由他主持首次面对面会商。委员会的成员包括政府官员与青年运动（Huthi）的叛军。

根据一位叶门官员，政府代表搭乘联合国的专车，出席这重要的会商。

联合国发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）形容这项会议是甘玛尔所肩负任务的「优先要务之一」。

荷台达与周边地带的停火自12月18日生效，但是协议仍岌岌可危，因双方互控对方违反停火协议。

沙乌地阿拉伯领导的联军支持叶门政府军，而青年运动的叛军与伊朗同一阵线，双方今天清晨交火数小时。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

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