叶门内战引饥荒 2000万人粮食不安全

此内容发布于2018年12月8日 下午7:50

（法新社杜拜8日电） 联合国粮农组织（FAO）、联合国儿童基金会（UNICEF）及世界粮食计划署（WFP）今天发表联合声明表示，战火冲突推升赤贫叶门饥饿程度，当地约有2000万人粮食不安全。

声明表示：「在这场全世界最严重人道危机中，约2000万叶门人粮食不安全。」

他们援引「粮食安全阶段综合分类」（IPC）的分析表示，叶门「现有1590万人从起床睁开双眼就饿着肚子」。

「粮食安全阶段综合分类」是国际上对粮食安全的认定标准，也是判定一个国家是否处于饥荒的指标。根据粮食安全阶段综合分类分析，叶门有67%人口，即约2000万人面临「严重且急性的粮食不安全」。

世界粮食计划署署长毕斯利（David Beasley）表示，这份分析「是饥饿正在上升的警钟」。

他警告：「为拯救数以百万计的人们，我们需要大幅增加援助，并保持叶门各地区出入管道畅通。若不这么做，我们将因饥饿痛失一整个世代的孩童。」

世界粮食计划署发言人维胡塞尔（Herve Verhoosel）表示，世界粮食计划意在推升叶门赞助计画，从目前协助7、800万人提升至12月底的1000万人，并在明年1月底增加到1200万人。

他说：「世界粮食计划署目前在叶门有足够的粮食储备，但扩大援助后，每个月将需要1.52亿美元才能支撑到明年。」

沙乌地阿拉伯2015年3月率领联军助叶门政府对抗伊朗支持的青年运动（Huthi）叛军，引爆叶门这场全球最严重人道危机。

根据世界卫生组织（WHO），叶门内战造成至少一万人丧生。

「粮食安全阶段综合分类」出炉的同时，叶门政府代表团与叛军代表团正在瑞典举行联合国斡旋的和平谈判。

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