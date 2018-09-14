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此内容发布于2018年9月14日 上午8:05 最后更新 - 2018年9月14日 -08:05

（法新社日内瓦14日电） 联合国（UN）今天警告，叶门荷台达省（Hodeida）遭到的炮击和轰炸，针对的是人道工作人员和基础设施，恐危及联合国赈济350万「非常饥饿人民」的能力。

世界粮食计划署（WFP）表示，他们「对于荷台达市过去几天的一系列安全事件和非冲突据点四周安全，感到极度担忧。这些非冲突据点对叶门的人道行动至关重要。」

隶属联合国的世界粮食计划署还形容，目前情况「令人担忧」；并警告，「冲突对荷台达市和周围地区的人道救助工作能否继续，构成了威胁。这是叶门救助需求最殷的地区之一」。

叶门反抗军把持的港市荷台达，近几日战事激烈。当地是人道援助的重要入口，但沙乌地阿拉伯带头的联军却指称，这里也是伊朗支持的反抗军「青年运动」（Huthis）获得武器的关键通道。

联合国表示，除了战事威胁生命，荷台达省平民还面临粮食、饮水和药品严重短缺。

世界粮食计划署8月表示，他们已提供约70万荷台达省居民紧急粮食援助，而该省估计约有90万民众面临严重风险。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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