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此内容发布于2018年12月3日 上午1:50 最后更新 - 2018年12月3日 -01:50

（法新社叶门霍卡3日电） 叶门霍卡（Khokha）医院资源拉紧报，门外可见20名孩童聚在一起，希望进入看诊；窄道上一名穿紫衣的男童无力地靠着母亲，母亲怀中抱着两眼无神的宝宝。

霍卡医院位于叶门西部港市荷台达（Hodeida）南方约100公里处，车程约两小时。

叶门饱受战火蹂躏，这间医院获得联合国和阿拉伯联合大公国等捐助国提供的补给品和援助，资源相对充足，为这个地区医疗卫生服务主要机构，每天都有急性营养不良孩童前来寻求治疗。

医护人员日夜忙进忙出，为孩童量身高体重、为瘦弱到无法进食的孩子施打营养针。法国媒体报导，一名1岁幼儿才5.5公斤，体重仅为同龄孩童平均的将近一半，他在母亲怀中哭个不停，等待急诊。

然而叶门内战持续将近4年，1400万人濒临饥荒边缘，连霍卡医院都无法全面照顾每天送来的营养不良孩童。

儿童病房的医师舒海尔（Abdullah Zuhair）说：「病床不够的时候，我们会先记下患者的电话号码，等到有人出院，我们会致电请他们回来治疗。」

医院医师苏赫尔（Yahia Zuheir）说：「我们经常接获大批病例，大多是严重营养不良。」

然而医院7个房间根本不够。苏赫尔说：「我们疾呼外界紧急介入。」（译者：卢映孜/核稿：刘文瑜）

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