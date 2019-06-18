此内容发布于2019年6月18日 上午6:35

（法新社利雅德18日电） 沙乌地阿拉伯为首的军事联盟今天稍早表示，沙国军队拦截2架载满炸药的叶门叛军无人机，其中一架锁定攻击沙国南方的艾卜哈市，艾卜哈市已经在过去一周内多次遇袭。

致力打击叶门叛军青年运动（Huthi）的联军，透过沙乌地新闻社（Saudi Press Agency）发布声明表示，其中一架无人机攻击艾卜哈市（Abha）的平民区，第2架无人机则在叶门领空被击落。

沙乌地为首的联军宣称，昨晚叛军无人机的攻击没有造成人员伤亡。

青年运动的马西拉电视台（Al-Masirah TV）稍早报导，青年运动针对艾卜哈市的机场展开无人机攻击。叛军在过去一周内多次对机场发动攻击。

青年运动还声称，昨天稍早也对艾卜哈机场发动另一起无人机攻击，但联军并未立即证实此事。

联军在12日指出，一枚叛军飞弹攻击艾卜哈市机场，造成26名平民受伤。此举让联军誓言要采取「严厉行动」。

人权观察（Human Rights Watch）谴责叛军在12日的飞弹攻击，还说这摆明是「战争罪行」，人权观察也敦促青年运动，立即停止对沙国民用基础建设的所有攻击。

自2015年3月以来，青年运动面临联军持续不断的轰炸攻击，造成众多平民丧命。近几周来，青年运动则在两国边界地区加强飞弹和无人机攻击。（译者：吴升鸿/核稿：陈彦钧）

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