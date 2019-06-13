此内容发布于2019年6月14日 上午1:20

（法新社利雅德14日电） 沙乌地阿拉伯领导打击叶门叛军的联军表示，沙国军方今天拦截5架叛军无人机，这是叶门反叛组织两天内对沙国西南部艾卜哈（Abha ）机场进行的第2次空袭。

联军在沙乌地国营媒体释出的声明中说，这些无人机锁定沙乌地艾卜哈机场，叛军飞弹12日也在此造成26 名平民受伤。而有大型空军基地的邻近城市海米斯穆谢特（Khamis Mushait），今天也同样遭到锁定。

声明中说：「沙乌地空防部队（RSADF）及空军，成功拦截并摧毁5架叶门什叶派青年运动（Huthi）民兵组织飞往艾卜哈机场及海米斯穆谢特的无人机。」

声明又说，机场运作正常，无航班中断。

什叶派青年运动营运的马西拉电视台（Al-Masirah TV）稍早报导，与伊朗结盟的叛军对艾卜哈机场展开无人机攻击。

叛军自2015年3月开始，面临联军持续不断的轰炸攻击，造成众多平民丧命。叛军近几周在两国边界地区加强飞弹及无人机攻击。

沙国当局在媒体昨天造访12日遭袭击的机场时表示，飞弹在屋顶炸出坑洞，导致飞航中断数小时后，他们关闭部分入境大厅。

受轻伤的两名旅客回忆，在引发烈火的巨大爆炸后，现场陷入混乱、尖叫四起，等候室浓烟密布。

沙乌地民航局官员表示，当局仍在调查叛军称对机场发射巡弋飞弹的说法是否为真。专家说，一旦证实，代表叛军军事能力出现重大进展。

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