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此内容发布于2018年6月13日 上午8:35 最后更新 - 2018年6月13日 -08:35

（法新社叶门阿迦13日电） 在沙乌地阿拉伯率领的联军支援下，叶门军队今天发动大规模攻势，企图夺回叛军占领的港口城市荷台达，不顾联合国警告此举会引发「灾难性人道冲击」。

战地指挥官表示，叶门的亲政府部队接获联军「许可」后，就往荷台达（Hodeida）机场推进。

这波攻击行动引发争议，因为叶门正滨临饥荒边缘，而荷台达是全国70%进口物资的口岸。

联军指控，青年运动（Huthi）叛军利用荷台达港取得伊朗武器，尤其是好战分子现在越来越常用来攻击沙乌地领土的弹道飞弹。

联军消息人士指出，联军今天对荷台达郊区的青年运动据点发动18次空袭。

荷台达省的医疗消息来源表示，联军在突袭中击毙22名青年运动战士，不过另有3名亲政府士兵在荷台达南部死于叛军埋伏。

拥有60万人口的荷台达港和首都沙那（Sanaa）都在2014年落入伊朗支持的叛乱分子手中。

沙乌地、阿拉伯联合大公国等国在翌年介入叶门内战，目标恢复叶门政府统治。

叶门政府昨天表示，谈判失败，无法迫使叛军退出荷台达，而且由联合国主导的和平宽限期也届满。

叶门政府透过国营的萨巴新闻社（Saba）发表声明指出：「所有能将青年运动好战分子逐出荷台达港的和平与政治手段都试过了。」

联合国11日将国际工作人员撤出荷台达，表示攻击行动会「影响数十万无辜平民」。

联合国先前就警告，由于荷台达是救援和商品进口的重要口岸，可能伴随攻击而来的「灾难性人道冲击」将会恶化。

联合国驻叶门人道事务协调员葛兰迪（Lise Grande）表示：「把荷台达的进口切断，不论时间持续多久，都会将叶门人民置于极不可原谅的险境中。」（译者：陈宜君/核稿：何宏儒）

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